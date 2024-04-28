Украина

Российские ракеты обстреляли очередной украинский стадион, но это не ломает нашей жажды к игре. В рамках УПЛ прошел ряд интересных матчей. Выделяются, конечно, поединки грандов. Динамо на характере дожало СК Днепр-1, на что Шахтер быстро ответил разгромом ЛНЗ.

В следующем сезоне УПЛ пополнится еще одним историческим клубом. Карпаты гарантировали себе повышение за 4 тура до конца Первой лиги.

АПЛ

Эвертон победил Брентфорд и уже не вылетит. Участие украинцев было очень скромным – Миколенко травмирован, а Ярмолюк вышел всего на 19 минут. Михаил Мудрик отыграл почти весь матч против Астон Виллы, но не стал главным героем камбека Челси.

Ливерпуль и МЮ расписали ничьи, которые вряд ли порадовали их. В лагере мерсисайдцев еще разразился конфликт – Мохамед Салах раскрыл рот на Юргена Клоппа прямо во время игры.

Украинцы за границей

Артем Довбик пережил первый нереализованный пенальти в Испании, но это не помешало Жироне победить. Украинцу отдали еще один 11-метровый, и тут он не промазал.

Анатолий Трубин также прошел путь от горя к радостям. Его Бенфика пытается оказать давление на Спортинг в чемпионской борьбе.

Сражения за ЛЧ

День был насыщен на очные матчи команд, борющихся за зону ЛЧ. Здесь было разное – жалкое выступление Милана и Ювентуса, разгромное поражение Борусии Д от РБ Лейпциг и уверенная победа Атлетико над Атлетиком.