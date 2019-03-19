Коноплянка стал на защиту Ракицкого

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать.

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Перейду ли в российский клуб? Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду – меня сейчас...", – цитирует Коноплянку tribuna.com.

Напомним, зимой Ярослав Ракицкий стал игроком санкт-петербургского Зенита.

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