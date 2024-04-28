Берлинская Герта провалила главную задачу на сезон и не смогла сразу же вернуться в Бундеслигу после вылета по итогам прошлого чемпионата. За три тура до финиша "Старая дама" идет в турнирной таблице второго дивизиона восьмой и потеряла даже теоретические шансы зацепиться за плей-офф. Как следствие, спортивный директор команды Бенжамин Вебер уже начал поиск качественного усиления, которое должно обеспечить берлинцам камбэк в элиту.

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По информации Bild, первым в шорт-листе берлинцев (среди более 20 кандидатов) является полузащитник Шахтера Алексей Кащук. Герту подкупает опыт выступлений украинского чемпиона мира в Лиге чемпионов. В случае перехода Алексей повторит судьбу еще двух украинцев, которые играли за Герту – форварда Андрея Воронина и полузащитника Никиты Рукавицы (который впоследствии принял гражданство Австралии).

Среди главных конкурентов Кащука на трансфер в Герту – Джош Боулер из Ноттингем Форест (выступает в аренде в Кардиффе) и Пшемыслав Плахета из Норвича.

Напомним, последний раз Кащук выходил на поле в конце марта в составе олимпийской сборной Украины. С декабря 2023 года он не попадает в заявку Шахтера. В текущем сезоне в активе Алексея 4 гола и 1 ассист в 12 матчах. Его контракт с "горняками" истекает летом 2024-го. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

К слову, зимой трансфер Кащука в Мальорку сорвался в последний момент, а в Хайдук и Трабзонспор игрок переходить отказался.

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