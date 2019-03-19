Ротань провел первую тренировку во главе молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины начала полноценную работу на турецком сборе, где примет участие в международном турнире.

Подопечные Руслана Ротаня на сбор в Турцию прибыли вчера около полуночи. А уже сегодня провели две тренировки. Эти занятия стали для экс-игрока сборной Украины первыми на посту главного тренера "молодежки".

Ротань прокомментировал подготовку к отборочной группе на Евро-2021

Международный турнир в Белеке будет проходить по круговой системе с двумя исключениями. Поскольку молодежные сборные Латвии и Эстонии (как и команды Казахстана и Македонии) попали в одну группу в отборе к Евро-2021 (U-21), матчи между ними проводиться не будут.

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Напомним, что этот сбор является одним из этапов подготовки команд к официальным соревнованиям. В отборочном турнире Евро-2021 украинцы стартуют 6 сентября матчем со сверстниками из Финляндии.