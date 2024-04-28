"Белый был перспективным и качественным футболистом. Все это, что нужно было футболисту на его позиции, он имел. В центре поля, на флангах мог сыграть. Как человек – веселый, всегда компанейский.

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Возможно, сначала его потянуло не в ту сторону. Молодость... Но с ним разговаривали, и он все понимал. Особых вопросов к нему не было. Молодежь этого поколения через это прошла. Когда его брали в Зарю, то я знал о нем, он до этого был в Металлурге. Мы с ним пообщались достаточно серьезно и он ответил: "Не переживайте, все это изменится к лучшему". И после этого даже не было к нему существенных вопросов.

Максим мне очень нравился. Думаю, что он не был ниже уровня тогдашних звезд – 100%. Тем более, что у него позиция такая была – "десятка", "восьмерка". Если взять наш современный футбол, то он ничем не был хуже Судакова или Мудрика – 100%. У него некоторые показатели были гораздо лучше, чем у них: техника на скорости, выполнение стандартов", – цитирует Вернидуба Український футбол.

К слову, Белый играл в составе молодежной сборной Украины на Евро-2011, забив единственный гол команды на том турнире в ворота Чехии (1:2). Рядом с ним выступали такие звезды, как Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко, Роман Зозуля и другие.

Напомним, Максим умер 14 сентября 2013 в родном Новомосковске (Днепропетровской области) в результате развития опухоли головного мозга. Ему было всего 24 года.

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