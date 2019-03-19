toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЖУНИОР МОРАЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Мораес был самым результативным бразильцем в Европе до натурализации – Украина спасла честь Неймара

14:47 52 Читати українською
Мораес был самым результативным бразильцем в Европе до натурализации – Украина спасла честь Неймара
Жуниор Мораес / Фото ФФУ

Натурализация бразильского форварда Шахтера Жуниора Мораес наделала переполоха далеко за пределами Украины.

 

В текущем сезоне бомбардир Шахтера Жуниор Мораес "наколотил" 21 гол во всех турнирах. На сегодняшний день это лучший результат среди всех бразильцев, которые выступают в Европе, сообщает Globoesporte.

Жуниор умудрился обойти по этому показателю звездного форварда ПСЖ Неймара, на счету которого 20 мячей в сезоне.

Мораес прибыл в лагерь сборной Украины

Однако основному форварду сборной Бразилии не стоит паниковать, ведь накануне нападающий "горняков" получил украинский паспорт и свои последующие голы уже будет забивать под флагом страны, в которой прожил последние 7 лет.

Стоит отметить, что Мораес ни разу не вызывался в лагерь "селесао", но после получения нового паспорта уже успел получить приглашение от наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Жуниор может дебютировать в "желто-синей" футболке уже 22 марта в матче отбора на Евро-2020 против сборной Португалии.

Соблазнительная натурализация: очаровательная жена Мораеса откровенно рассказала о самой тяжелой мисии в Украине

Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Неймар Неймар Шахтер Шахтер ПСЖ ПСЖ Бразилия Бразилия Украина Украина Сборная Украины Португалия - Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
26
мин
Германия
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук