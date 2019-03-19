Мораес был самым результативным бразильцем в Европе до натурализации – Украина спасла честь Неймара

Натурализация бразильского форварда Шахтера Жуниора Мораес наделала переполоха далеко за пределами Украины.

В текущем сезоне бомбардир Шахтера Жуниор Мораес "наколотил" 21 гол во всех турнирах. На сегодняшний день это лучший результат среди всех бразильцев, которые выступают в Европе, сообщает Globoesporte.

Жуниор умудрился обойти по этому показателю звездного форварда ПСЖ Неймара, на счету которого 20 мячей в сезоне.

Мораес прибыл в лагерь сборной Украины

Однако основному форварду сборной Бразилии не стоит паниковать, ведь накануне нападающий "горняков" получил украинский паспорт и свои последующие голы уже будет забивать под флагом страны, в которой прожил последние 7 лет.

Стоит отметить, что Мораес ни разу не вызывался в лагерь "селесао", но после получения нового паспорта уже успел получить приглашение от наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Жуниор может дебютировать в "желто-синей" футболке уже 22 марта в матче отбора на Евро-2020 против сборной Португалии.

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