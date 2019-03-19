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Реал рассматривает возможность обмена Куртуа на Де Хеа

13:57 109 Читати українською
Реал рассматривает возможность обмена Куртуа на Де Хеа
Куртуа и Де Хеа / фото: The Sun

Голкипер "галактикос" Тибо Куртуа может вернуться в АПЛ, а вратарь "красных дьяволов" Давид Де Хеа может вновь переехать в Мадрид.

По информации The Sun, руководство Реала намерены попытаться осуществить обмен Куртуа на Давида Де Хеа. Белигийський страж ворот не в восторге от такой идеи и предпочитает отказаться от такого варианта. Тибо не хочет возвращаться в АПЛ, где он уже выступал за Челси.

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Напомним, что поменять основного голкипера является желанием нового-старого тренера Реала Зинедина Зидана. Ранее сообщалось, что французский специалист лично заинтересован в возвращении в Мадрид Давида Де Хеа.

Мадридский клуб готовит предложение в размере 75 млн фунтов, но, как ожидается, МЮ его отклонит. Поэтому руководство Реала решило пойти другим путем и хочет предложить обмен Куртуа на Де Хеа и доплату. Такой сценарий может вполне устроить "красных дьяволов".

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