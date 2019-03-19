Ворскла опровергла слухи о возможном увольнении Сачко – официальное заявление клуба

Ворскла прокомментировала информацию журналиста телеканалов Футбол 1/2 Игоря Бурбаса о якобы смене наставника полтавчан Василия Сачко на тренера Шахтера U-21 Валерия Кривенцова.

"Указанная информация не соответствует действительности. В случае принятия соответствующих решений или изменений такая информация будет объявлена ​​на официальном сайте клуба, а также обнародована на официальных страницах в социальных сетях", – говорится в сообщении пресс-службы Ворсклы.

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Напомним, в матче заключительного тура первого этапа УПЛ Ворскла сыграла вничью с аутсайдером первенства Арсеналом-Киев (2:2) и не смогла попасть в первую шестерку.

В прошлом сезоне полтавчане завоевали бронзовые медали и право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, который завершили на предпоследнем месте в квартете со Спортингом, Арсеналом и Карабахом.

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