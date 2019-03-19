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Ворскла опровергла слухи о возможном увольнении Сачко – официальное заявление клуба

20:32 62 Читати українською
Ворскла опровергла слухи о возможном увольнении Сачко – официальное заявление клуба
Василий Сачко / фото: ФК Ворскла

Ворскла прокомментировала информацию журналиста телеканалов Футбол 1/2 Игоря Бурбаса о якобы смене наставника полтавчан Василия Сачко на тренера Шахтера U-21 Валерия Кривенцова.

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"Указанная информация не соответствует действительности. В случае принятия соответствующих решений или изменений такая информация будет объявлена ​​на официальном сайте клуба, а также обнародована на официальных страницах в социальных сетях", – говорится в сообщении пресс-службы Ворсклы.

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Напомним, в матче заключительного тура первого этапа УПЛ Ворскла сыграла вничью с аутсайдером первенства Арсеналом-Киев (2:2) и не смогла попасть в первую шестерку.

В прошлом сезоне полтавчане завоевали бронзовые медали и право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, который завершили на предпоследнем месте в квартете со Спортингом, Арсеналом и Карабахом.

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Теги
Ворскла Ворскла Василий Сачко Василий Сачко Игорь Бурбас Арсенал-Киев - Ворскла
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