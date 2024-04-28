Довбик превзошел 6 легенд Жироны – украинец приблизился к рекорду одноклубника
Форвард Жироны Артём Довбик продолжает покорять новые вершины в чемпионате Испании.
Украинец фантастически адаптировался к требованиям Ла Лиги и уже оформил 19 голов за каталонцев. Артем Довбик является не только лучшим бомбардиром Жироны, но и вписал свое имя в клубную историю.
Гол и фейл Довбика с пенальти в видеообзоре матча Лас-Пальмас – Жирона – 0:2
Украинский нападающий забил больше голов за один сезон, чем его предшественники такие, как Ферран Коро, Дани Сарабия, Альберт Герреро, Хауме Рибера, Жозеп Рибера, Чус Морчон, которые записали в свой актив по 18 голов, выступая за Жирону. А рекорд принадлежит Кристиану Стуани, который оформил 21 гол в течение одного сезона за каталонцев. У Артема есть шанс догнать своего одноклубника, или же побить его рекорд.
Напомним, Довбик провел за Жирону 34 матча во всех турнирах. В его активе 19 голов и шесть результативных передач.
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