Украинец фантастически адаптировался к требованиям Ла Лиги и уже оформил 19 голов за каталонцев. Артем Довбик является не только лучшим бомбардиром Жироны, но и вписал свое имя в клубную историю.

Гол и фейл Довбика с пенальти в видеообзоре матча Лас-Пальмас – Жирона – 0:2

Украинский нападающий забил больше голов за один сезон, чем его предшественники такие, как Ферран Коро, Дани Сарабия, Альберт Герреро, Хауме Рибера, Жозеп Рибера, Чус Морчон, которые записали в свой актив по 18 голов, выступая за Жирону. А рекорд принадлежит Кристиану Стуани, который оформил 21 гол в течение одного сезона за каталонцев. У Артема есть шанс догнать своего одноклубника, или же побить его рекорд.

Напомним, Довбик провел за Жирону 34 матча во всех турнирах. В его активе 19 голов и шесть результативных передач.

Довбик в клубе Роналду: забил гол, не реализовал пенальти – Жирона прервала 5-матчевую серию поражений и обошла Барселону