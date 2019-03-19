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Цыганков стал лучшим игроком 22 тура УПЛ

11:52 7 Читати українською
Цыганков стал лучшим игроком 22 тура УПЛ
Виктор Цыганков / УПЛ

Вингер Динамо Виктор Цыганков был признан лучшим игроком 22 тура УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что Виктор Цыганков стал лучшим игроком 22 тура чемпионата.

Бакалов стал лучшим тренером 22 тура УПЛ

В матче с Олимпиком (2:1) футболист реализовал пенальти и отдал голевую передачу на Назария Русина.

Динамо после первого этапа набрало 50 очков и находится на 2 позиции в турнирной таблице.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками

Теги
Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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