toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЖУНИОР МОРАЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Челси может приобрести самый богатый человек Великобритании

12:46 260 Читати українською
Челси может приобрести самый богатый человек Великобритании
Роман Абрамович / фото: reuters

В лондонском клубе может смениться владелец.

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф размышляет над приобретением Челси, пишет The Times.

Абрамович повторює долю Берлусконі – Челсі потрібен новий власник

Бизнесмен, который заработал свое состояние благодаря делу в химической промышленности, хочет попробовать вложить свои силы и финансы в футбол. Нынешний владелец "синих" россиянин Роман Абрамович хочет выручить от потенциальной продажи Челси минимум 2,5 млрд фунтов.

Отметим, The Times оценивает состояние Рэтклифф в 21 млрд фунтов. В рейтинге Forbes он занял 110 место,а Абрамович занял 107 позицию.

Синдром всевладдя і тіньове керівництво: чому Челсі пожирає своїх тренерів

Теги
Англия Челси Челси Роман Абрамович футбольные финансы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Мораес прибыл в лагерь сборной Украины
    Збірна України — 12:10303 Мораес прибыл в лагерь сборной Украины
1
дн
:
6
час
:
26
мин
Германия
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук