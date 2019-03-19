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Мораес официально вызван в сборную Украины

10:22 366 Читати українською
Мораес официально вызван в сборную Украины
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес получил вызов в сборную Украины после получения гражданства.

ФФУ на своем официальном сайте сообщила о вызове нападающего Шахтера Жуниора Мораеса в сборную Украины.

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Бразилец получил украинское гражданство после 7 лет проживания здесь. За это время он успел поиграть в составе донецкого Металлурга, Динамо и Шахтера.

Напомним, в сентябре 2017 года паспорт гражданина Украины получил еще один легионер "горняков" Марлос.

Дебютировать Мораес может уже 22 марта в матче против действующего чемпиона Европы – Португалии, в состав которой вернулся Криштиану Роналду. Поединок состоится в рамках отбора к Евро-2020.

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Теги
Сборная Украины Главное Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Украина Украина
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