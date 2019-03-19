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Азар прокомментировал слухи о переходе в Реал

16:06 175 Читати українською
Азар прокомментировал слухи о переходе в Реал
Эден Азар / фото: reuters

Лидер "синих" Эден Азар не исключает, что летом может покинуть Челси, но пока он полностью сосредоточен на выступлениях за лондонцев.

"Я сейчас об этом не думаю. Я хочу показать хорошие результаты в составе Челси. Хочу попробовать выиграть вместе с командой Лигу Европы. Сейчас я думаю только о предстоящих матчах. Посмотрим, что будет после этого", – передает слова Азара Sky Sports со ссылкой на VTM News.

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Сегодня сообщалось, что бельгиец хочет покинуть Челси и попробовать свои силы на Сантьяго Бернабеу. "Синие" готовы продать Эдена за 100-120 млн евро. Его контракт с лондонцами действует до лета 2021 года.

Отметим, в текущем сезоне Азар провел 29 матчей в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

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