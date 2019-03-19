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Португалия – Украина: Мораес провел первую тренировку в сборной

20:01 42 Читати українською
Португалия – Украина: Мораес провел первую тренировку в сборной
Жуниор Мораес / фото: ФФУ

Сборная Украины продолжает готовиться к старту отбора на Евро-2020.

 

Сегодня "сине-желтые" провели вечернюю тренировку на поле НТК имени Банникова. В занятии, которое длилось полтора часа, приняли участие 26 игроков. В отеле остался только Виктор Коваленко, который все еще испытывает дискомфорт в мышцах ноги, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Завтра в 11:00 на НСК Олимпийский национальная команда начнет заключительную тренировку этого сбора в Украине. На 16:30 запланирован вылет в Лиссабон.

Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится на лиссабонском стадионе Да Луж 22 марта. А через три дня "сине-желтые" сыграют против команды Люксембурга.

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