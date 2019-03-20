Головні новини футболу 19 березня: Мораєс викликаний до збірної України, Циганков і Бакалов – найкращі в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 березня.

Збірна України

Жуніор Мораєс отримав виклик до збірної України та відразу провів перше тренування у національній команді.

Роман Зозуля іронічно прокоментував виклик Мораєса в збірну України. Тим часом Україна врятувала честь Неймара натуралізацією форварда Шахтаря.

Крім того, Руслан Ротань провів перше тренування на чолі молодіжної збірної України. А Євген Коноплянка став на захист Ракицького та не виключив свій переїзд у Росію.

Україна

Юрій Бакалов став найкращим тренером 22-го туру УПЛ. Також Віктор Циганков – найкращий гравець звітного туру Прем'єр-ліги.

Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Ворскла схиляється до звільнення Сачка з посади головного тренера. Натомість Ворскла спростувала чутки про ймовірне звільнення наставника.

Також Олімпік оголосив про трансфер нігерійського захисника Ігвекалі. Нападник Динамо Фран Соль показав, як тренується з пошкодженим плечем у післяопераційний період.

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