Главные новости футбола 18 сентября: Шахтер без шансов проиграл Манчестер Сити в Лиге чемпионов, ПСЖ разгромил Реал / ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 сентября.

Шахтер – Манчестер Сити

Донецкий Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с поражения от Манчестер Сити – видео голов и обзор поединка 1-го тура.

Луиш Каштру озвучил причины поражения донецкого клуба. Евгений Коноплянка назвал справедливым разгромное поражение дончан в матче ЛЧ против "горожан".

Между тем Шахтер U-19 болезненным поражением от Манчестер Сити U-19 начал сезон в Юношеской лиге УЕФА – видео забитых мячей и лучших моментов матча.

Лига чемпионов

Французский ПСЖ в родных стенах разгромил Реал Мадрид – видео трех забитых мячей парижан.

Анхель Ди Мария повторил достижение Шевченко в Лиге чемпионов, а Эден Азар довел свою безголевую серию в матчах с "красно-синими" к поразительному показателю.

Кроме того, мадридский Атлетико вырвал ничью у Ювентуса, Динамо З уничтожило Аталанту Малиновского, Тоттенхэм упустил победу над Олимпиакосом.

Другие топ-события

Алексей Михайличенко дал пресс-конференцию перед стартом в Лиге Европы против Мальме. Наставник Александрии Владимир Шаран тоже пообщался с медиа перед матчем с Вольфсбургом.

Килиан Мбаппе может перейти в Реал за безумную сумму отступных. А Манчестер Юнайтед нацелился на форварда сборной Англии Уилсона.

Экс-хавбек сборной Нидерландов Фернандо Риксен умер от смертельной болезни в Шотландии. Биограф нидерландца нашел положительный момент в смерти Риксена.