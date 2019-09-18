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Манчестер Юнайтед нацелился на форварда сборной Англии Уилсона

20:10 21 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на форварда сборной Англии Уилсона
Каллум Уилсон / Фото AP

Нападающий Борнмута Каллум Уилсон пользуется популярностью среди английских клубов.

В лагере "красных дьяволов" намерены усилить атакующую линию Каллумом Уилсоном, сообщает ESPN.

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27-летний форвард является лакомым куском для английских грандов. Ранее сообщалось, что в услугах Каллума заинтересован лондонский Челси.

Уилсон также является игроком сборной Англии, за команду "трех львов" нападающий провел три поединка и отметился одним голом.

В текущем сезоне АПЛ Уилсон провел 5 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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