Вольфсбург – Александрия: предматчевая пресс-конференция Владимира Шарана

Главный тренер Александрии Владимир Шаран пообщался с журналистами накануне первого матча команды в групповом этапе Лиги Европы.

"Мы долго ждали старт в групповом этапе Лиги Европы. У нас в группе замечательные команды, и это несомненный успех для нас, играть на такой стадии турнира. Приняли нас прекрасно, мы прогулялись по городу, спасибо хозяевам. Но самое главное – настрой на игру , ведь мы приехали сюда играть.

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Мы пересмотрели все матчи Вольфсбурга этого сезона. Команда очень высокого уровня, с очень сильными исполнителями. Команда хорошо играет на контратаках, у нее прекрасная скорость. Конечно, Вольфсбург считается фаворитом в завтрашнем матче, но у нас тоже есть характер, и поэтому мы постараемся испортить настроение хозяевам и их болельщикам.

Будет ли преимуществом то, что главный тренер Вольфсбурга только летом принял команду? Не думаю, что это имеет решающее значение. Команда сыграна, игроки прекрасно знают друг друга, поэтому... Но мы также готовились, разобрали игру соперника и постараемся завтра воплотить наши планы в жизнь", – приводит слова Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, что матч между Вольфсбургом и Александрией состоится в четверг, 19 сентября, в Германии. Начало игры в 22:00.

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