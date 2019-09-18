Шахтер U-19 болезненным поражением от Манчестер Сити U-19 начал сезон в Юношеской лиге УЕФА

В выездном матче 1-го тура Юношеской лиги УЕФА Манчестер Сити U-19 уверенно разбил ровесников из Шахтера.

Шахтер активнее начал матч, ораганизовав несколько неплохих подходов к штрафной. Уже на 3-й минуте это вылилось в первый момент: Мудрик отобрал мяч на левом фланге и отдал на Криськива, а тот метров с 20-ти пробил в правый угол – мимо! Впрочем, Сити сначала накрыл "горняков" высоким прессингом, а к началу 10-х минут и вовсе захватил контроль над игрой.

Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА – как это было

Особенно выделялся Брааф, который справа раз за разом накручивал 15-летнего Булезу. Несколько его проходов завершились неточными кроссами, но на 18-й общее преимущество "горожан" и активность голландца позволили Сити выйти вперёд. Все началось с обыгрыша Бернаба и Браафа, который получил передачу на правый фланг и прострелил в штрафную. Муравский выбил мяч головой точно на ногу Бернабу, а тот метров с 11-ти пробил в дальний нижний угол – мяч рикошетом от штанги влетел в ворота. 0:1.

После гола ситуация никак не изменилась. Преимущество гостей становилась ещё более удручающим, а хозяева никак не могли хотя бы успеть за соперником. На 22-й минуте это вылилось в фол на линии полукруга; арбитр назначил штрафной, с которого прошел мощный удар в правый угол – Трубин спас команду. Шахтер же свой стандарт на 26-й запорол подачей Мудрика точно в руки Моулдену. В конце концов, наказание пришло на 27-й: Брааф красиво прошел на дриблинге двух игроков и прострелил с правого фланга, а Козык в попытке прервать эту передачу переправил мяч в собственные ворота – 0:2.

У Шахтера мало что получалось, но дончане не сдавались. На 33-й минуте судьба вознаградила "оранжево-чёрных" за старания, а её проводником на поле стал Бондаренко. Артём отобрал мяч у Огбеты, прошёл по правому флангу, накрутил нескольких защитников и пробил с линии штрафной под ближнюю штангу – 1:2! После этого игра сникла, чему в немалой степени способствовал дождь. Только Брааф не останавливался, просто издеваясь над бедным Булезой, но ни один из его дальнейших кроссов опасности не создал. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Сити.

Шахтер установил интересное достижение в Лиге чемпионов

Старт второго тайма одзнозначно остался за "горняками". Прессинг Сити не работал, Брааф и Бернабе стали незаметными, а Шахтер начал классно вылетать в контратаки. На 50-й минуте это вылилось в классный контрвыпад, который разогнали Мудрик с Очеретько, однако в его завершении не хватило ни качества передачи Михаила, ни скорости Олега. На 52-й же последний сыграл гораздо лучше, сместившись с правого фланга в центр и нанеся удар из-за пределов штрафной – не очень сильно и по центру, но в створ. Также дончане провели быструю атаку на 57-й, заработав стандарт (постарался Сикан), однако с его розыгрышем хозяева перемудрили.

Постепенно Сити стал возвращать инициативу. Акцент в действиях "горожан" сместился в центр, где классно действовали Посо, Дойл и Бернабе. Первый не боялся идти в обыгрыш против двух, создавая простор для своей команды, а Томас и Андриан классно работали в завершении. Так, Дойл на 61-й минуте пробил с линии полукруга по центру, а на 64-й Бернабе хитрым ударом низом замкнул передачу на левый край штрафной – в обоих случаях надёжно сыграл Трубин.

На 69-й включился Брааф, который пробил по воротам с дальней дистанции, но удар не стал проблемой для Трубина. На 70-й же всё могло завершиться очень печально: Брааф прорвался по правому полуфлангу на край штрафной и мощно выстрелил в ближнюю девятку – перекладина спасла Шахтер!

На 70-х минутах "горняки" попытались немного поатаковать, однако хозяевам не хватало класса. В одном из моментов вместо удара с убойной позиции Сикан задумался и не пробил, а на 75-й Мудрик, получив пас в штрафной, не смог укротить мяч. Футболисты Манчестер Сити не смогли долго смотреть на эти мучения, продемострировав мастер-класс на 79-й минуте: Брааф перешёл на левый фланг, легко обыграл Козыка и прострелил в штрафную на угол вратарской, а Туази ударом в касание переправил сферу в ближнюю девятку – 1:3.

Вернидуб: Сикан посидит в Шахтере год-два, не играя, и пропадёт

В эншдпиле поединка Шахтер не сдавался, нанеся нескольких неплохих ударов из-за пределов штрафной и несколько раз неплохо убегая в контрвыпады, но в целом гости уверенно держали игру под собственным контролем. В конце концов, отличиться хотя бы ещё одним голом Шахтеру не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал уверенную победу Манчестер Сити.

Таким образом, Манчестер Сити набрал три очка и возглавил группу С, в то время Шахтер с нулем в графе зачётных баллов остался на последней позиции. Конкуренты обоих коллективов – Аталанта и загребское Динамо – свой матч ещё не сыграли.

Шахтер не готов к Лиге чемпионов: три причины для тревоги