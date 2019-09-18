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Шахтер U-19 болезненным поражением от Манчестер Сити U-19 начал сезон в Юношеской лиге УЕФА

14:59 171 Читати українською
Шахтер U-19 болезненным поражением от Манчестер Сити U-19 начал сезон в Юношеской лиге УЕФА
Шахтер U-19 болезненным поражением от Манчестер Сити U-19 начал сезон в Юношеской лиге УЕФА

В выездном матче 1-го тура Юношеской лиги УЕФА Манчестер Сити U-19 уверенно разбил ровесников из Шахтера.

33’ Артем Бондаренко
 
Адриан Бернаб Гарсия 18’
Эдуард Козык 27’
Набиль Туази 79’
18’ Адриан Бернаб Гарсия
27’ Эдуард Козык
33’ Артем Бондаренко
79’ Набиль Туази

Шахтер активнее начал матч, ораганизовав несколько неплохих подходов к штрафной. Уже на 3-й минуте это вылилось в первый момент: Мудрик отобрал мяч на левом фланге и отдал на Криськива, а тот метров с 20-ти пробил в правый угол – мимо! Впрочем, Сити сначала накрыл "горняков" высоким прессингом, а к началу 10-х минут и вовсе захватил контроль над игрой.

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Особенно выделялся Брааф, который справа раз за разом накручивал 15-летнего Булезу. Несколько его проходов завершились неточными кроссами, но на 18-й общее преимущество "горожан" и активность голландца позволили Сити выйти вперёд. Все началось с обыгрыша Бернаба и Браафа, который получил передачу на правый фланг и прострелил в штрафную. Муравский выбил мяч головой точно на ногу Бернабу, а тот метров с 11-ти пробил в дальний нижний угол – мяч рикошетом от штанги влетел в ворота. 0:1.

После гола ситуация никак не изменилась. Преимущество гостей становилась ещё более удручающим, а хозяева никак не могли хотя бы успеть за соперником. На 22-й минуте это вылилось в фол на линии полукруга; арбитр назначил штрафной, с которого прошел мощный удар в правый угол – Трубин спас команду. Шахтер же свой стандарт на 26-й запорол подачей Мудрика точно в руки Моулдену. В конце концов, наказание пришло на 27-й: Брааф красиво прошел на дриблинге двух игроков и прострелил с правого фланга, а Козык в попытке прервать эту передачу переправил мяч в собственные ворота – 0:2.

У Шахтера мало что получалось, но дончане не сдавались. На 33-й минуте судьба вознаградила "оранжево-чёрных" за старания, а её проводником на поле стал Бондаренко. Артём отобрал мяч у Огбеты, прошёл по правому флангу, накрутил нескольких защитников и пробил с линии штрафной под ближнюю штангу – 1:2! После этого игра сникла, чему в немалой степени способствовал дождь. Только Брааф не останавливался, просто издеваясь над бедным Булезой, но ни один из его дальнейших кроссов опасности не создал. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Сити.

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Старт второго тайма одзнозначно остался за "горняками". Прессинг Сити не работал, Брааф и Бернабе стали незаметными, а Шахтер начал классно вылетать в контратаки. На 50-й минуте это вылилось в классный контрвыпад, который разогнали Мудрик с Очеретько, однако в его завершении не хватило ни качества передачи Михаила, ни скорости Олега. На 52-й же последний сыграл гораздо лучше, сместившись с правого фланга в центр и нанеся удар из-за пределов штрафной – не очень сильно и по центру, но в створ. Также дончане провели быструю атаку на 57-й, заработав стандарт (постарался Сикан), однако с его розыгрышем хозяева перемудрили.

Постепенно Сити стал возвращать инициативу. Акцент в действиях "горожан" сместился в центр, где классно действовали Посо, Дойл и Бернабе. Первый не боялся идти в обыгрыш против двух, создавая простор для своей команды, а Томас и Андриан классно работали в завершении. Так, Дойл на 61-й минуте пробил с линии полукруга по центру, а на 64-й Бернабе хитрым ударом низом замкнул передачу на левый край штрафной – в обоих случаях надёжно сыграл Трубин.

На 69-й включился Брааф, который пробил по воротам с дальней дистанции, но удар не стал проблемой для Трубина. На 70-й же всё могло завершиться очень печально: Брааф прорвался по правому полуфлангу на край штрафной и мощно выстрелил в ближнюю девятку – перекладина спасла Шахтер!

На 70-х минутах "горняки" попытались немного поатаковать, однако хозяевам не хватало класса. В одном из моментов вместо удара с убойной позиции Сикан задумался и не пробил, а на 75-й Мудрик, получив пас в штрафной, не смог укротить мяч. Футболисты Манчестер Сити не смогли долго смотреть на эти мучения, продемострировав мастер-класс на 79-й минуте: Брааф перешёл на левый фланг, легко обыграл Козыка и прострелил в штрафную на угол вратарской, а Туази ударом в касание переправил сферу в ближнюю девятку – 1:3.

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В эншдпиле поединка Шахтер не сдавался, нанеся нескольких неплохих ударов из-за пределов штрафной и несколько раз неплохо убегая в контрвыпады, но в целом гости уверенно держали игру под собственным контролем. В конце концов, отличиться хотя бы ещё одним голом Шахтеру не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал уверенную победу Манчестер Сити.

Таким образом, Манчестер Сити набрал три очка и возглавил группу С, в то время Шахтер с нулем в графе зачётных баллов остался на последней позиции. Конкуренты обоих коллективов – Аталанта и загребское Динамо – свой матч ещё не сыграли.

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