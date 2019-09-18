Шахтер – Манчестер Сити – видео голов

Шахтер принимает Манчестер Сити в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпионы Англии вышли вперед на 25-ой минуте благодаря усилиям Рияда Мареза.

Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Алжирец удачно сыграл на добивании после мощного удара Гюндогана в штангу. Игроки Шахтера сигнализировали об офсайде, однако повтор четко показал, что мяч забит без нарушения правил.

Манчестер Сити решил не медлить и впоследствии удвоил свое преимущество. Тот же Гюндоган воспользовался провалом в центре обороны "горняков" и легко расстрелял Пятова – 0:2.

Гол Мареза:

Видео гола Гюндогана: