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Шахтер – Манчестер Сити – видео голов

22:54 298 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити – видео голов
Рияд Марез

Шахтер принимает Манчестер Сити в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган

Чемпионы Англии вышли вперед на 25-ой минуте благодаря усилиям Рияда Мареза.

Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Алжирец удачно сыграл на добивании после мощного удара Гюндогана в штангу. Игроки Шахтера сигнализировали об офсайде, однако повтор четко показал, что мяч забит без нарушения правил.

Манчестер Сити решил не медлить и впоследствии удвоил свое преимущество. Тот же Гюндоган воспользовался провалом в центре обороны "горняков" и легко расстрелял Пятова – 0:2.

Гол Мареза:

Видео гола Гюндогана:

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Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
08:14
1208
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Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости Шахтер Шахтер
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