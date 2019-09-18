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Умер Риксен, который страдал от смертельной болезни

13:55 111 Читати українською
Умер Риксен, который страдал от смертельной болезни
Фернандо Риксен / фото из соцсетей

В возрасте 43-х лет скончался бывший полузащитник сборной Нидерландов Фернандо Риксен.

О трагической вести сообщила пресс-служба шотландского Рейнджерс на своей странице в Твиттере.

Смертельно больной Риксен в последний раз публично появился на людях

"Рейнджерс глубоко опечален объявлением о том, что бывший игрок команды Фернандо Риксен умер утром после битвы с тяжелой болезнью", – говорится в сообщении.

Напомним, Риксен страдал боковым амиотрофическим склерозом около 6-ти лет. Бывший футболист в последнее время уже не мог разговаривать, а общался с помощью специальной программы.

"Ти стаєш "овочем" і очікуєш смерті – навіть рак не такий безжальний". Навіжений Фернандо Ріксен бухав, нюхав кокс, ламав носи, але зараз володіє тільки одним пальцем

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Теги
Смерти футболистов Мир Рейнджерс Рейнджерс Фернандо Риксен
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