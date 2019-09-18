ПСЖ – Реал – видео голов

ПСЖ принимает мадридский Реал в матче 1 тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов игры ПСЖ – Реал.

Реал приехал в гости к ПСЖ. Уже в начале игры на мадридцев ждал неприятный сюрприз.

ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

На 14-й минуте встречи Бернат пасом с левого фланга нашел Ди Марию, который из ближнего угла расстрелял ворота Куртуа.

На этом аргентинец не остановился и отметился дублем, красиво пробив из-за пределов штрафной. Голкипер Реала не смог спасти свою команду.

Видео гола Ди Марии: