Лига чемпионов: Тоттенхэм упустил победу над Олимпиакосом, Брюгге и Галатасарай не выявили сильнейшего

Завершились первые матчи среды на групповом этапе Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2019/20, групповой этап

Группа A

Брюгге – Галатасарай – 0:0

Группа B

Олимпиакос – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 (пенальти) – Кейн, 26 (пенальти), Моура, 30

В Брюгге на дно "залегли" два представителя группы А. Хозяева и турецкий Галатасарай создали немало моментов за 90 минут, играли на равных, но забить хотя бы мяч так и не сумели. Таким результатом могут быть недовольны обе команды, поскольку в конкурентах брюггенцев и стамбульцев по квартету грозные Пари Сен-Жермен и мадридский Реал.

Лондонский Тоттенхэм выдержал стартовый штурм пирейского Олимпиакоса, а в середине первого тайма провел ударную 5-минутку. Сначала Харри Кейн уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол против него же на линии штрафной. А на 30-й минуте Дэвис перехватил мяч на половине поля соперника, продвинулся с ним по левому флангу и отбросил в центр на Лукаса Моуру. Бразилец, в свою очередь, проскочил защитника и классно пробил метров с 25-ти – 2:0. Однако Оли намерений сдаваться не имел. Под занавес первого тайма Матье Вальбуэна бросил в прорыв Даниэля Поденсе, а тот бильярдным выстрелом отправил мяч в дальний угол ворот Льориса. А на старте второй половины игры Вертонген сбил в своей штрафной того же Вальбуэна, и хавбек спокойно переиграл с 11-метровой отметки своего соотечественника – 2:2! В течение следующих 40 минут обе команды пытались изменить счет в свою пользу, но вырвать победу никто из них так и не сумел.

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