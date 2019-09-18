Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19 – 1:3 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити U-19 победил Шахтер U-19 в 1 туре Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер U-19 – Манчестер Сити U-19.

Гости владели существенным преимуществом в игре и заслуженно забили три гола в ворота Шахтера, на что "горняки" смогли ответить лишь однажды.

Шахтер U-19 болезненным поражением от Манчестер Сити U-19 начал сезон в Юношеской лиге УЕФА

Таким образом, Манчестер Сити набрал три очка и возглавил группу С, в то время Шахтер с нулем в графе зачетных баллов остался на последней позиции. Конкуренты обоих коллективов – Аталанта и загребское Динамо – свой матч еще не сыграли.