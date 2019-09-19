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ПСЖ – Реал: Азар довел свою безголевую серию в матчах с парижанами к поразительному показателю

00:11 39 Читати українською
ПСЖ – Реал: Азар довел свою безголевую серию в матчах с парижанами к поразительному показателю
Эден Азар / Фото Marca

Хавбек Реала Эден Азар не оправдал ожиданий в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (0:3).

14’ Анхел Ди Мария
34’ Анхел Ди Мария
90+1’ Тома Менье
 
14’ Анхел Ди Мария
34’ Анхел Ди Мария
90+1’ Тома Менье

ПСЖ разгромил Реал в рамках первого тура группового этапа ЛЧ.

Ди Мария повторил достижение Шевченко в Лиге чемпионов – оба отличались дублем в матчах против Реала и Барселоны

Звездный полузащитник гостей Эден Азар вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Таким образом, для 28-летнего бельгийца это уже 17-й матч против ПСЖ во всех турнирах, где Эден не может отличиться голом, сообщает журналист Bein Sports Мэтт Спиро.

Напомним, Азар летом присоединился к Реалу, перейдя из лагеря Челси.

Лига чемпионов: ПСЖ в родных стенах разгромил Реал – Ди Мария оформил дубль

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ПСЖ – Реал: анонс матча Лиги чемпионов
18 сентября
1366
Теги
Лига чемпионов Рекорды ПСЖ - Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Эден Азар Эден Азар
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