ПСЖ – Реал: Азар довел свою безголевую серию в матчах с парижанами к поразительному показателю

Хавбек Реала Эден Азар не оправдал ожиданий в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (0:3).

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Звездный полузащитник гостей Эден Азар вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Таким образом, для 28-летнего бельгийца это уже 17-й матч против ПСЖ во всех турнирах, где Эден не может отличиться голом, сообщает журналист Bein Sports Мэтт Спиро.

Напомним, Азар летом присоединился к Реалу, перейдя из лагеря Челси.

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