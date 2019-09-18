Мбаппе перейдет в Реал: мадридцы согласовали с ПСЖ бешеную сумму трансфера, – СМИ

ПСЖ и Реал рассчитывают подорвать трансферный рынок переходом Килиана Мбаппе.

Представители мадридского и парижского клубов согласовали детали перехода форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito.

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Французы получат за свою звезду 225 млн евро, и будут иметь возможность заработать еще 50 млн в виде бонусов. Зарплата 20-летнего таланта в королевском клубе составит 35 млн евро в год + 5 млн сможет получать в случае успешных выступлений.

Стороны планируют закрыть трансфер во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел три матча, в которых отметился голом и ассистом. Сейчас француз восстанавливается от травмы.

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