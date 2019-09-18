Шахтер – Манчестер Сити: Марез терзает оборону "горняков", а Мораес упускает две возможности спасти команду Каштру

Донецкий Шахтер и английский Манчестер Сити встречаются в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Промежуточный отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

"Горожане" прогнозируемо захватили инициативу с первых минут и начали нащупывать слабые места в обороне дончан. "Горняки" несколько раз попытались огрызнуться в контратаках, но желаемого эффекта это не дало. В конце концов, в пользу Сити сыграла индивидуальная ошибка хозяев.

Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

На 24-й минуте Патрик потерял мяч на углу штрафной, а британский гранд совершил кинжальный выпад. Забивать мог Гюндоган, но удар Илкая взяла на себя штанга, а вот Марез без проблем добил мяч в пустые ворота. Оборона Шахтера в этот момент только развела руками, ожидая, что судейская бригада зафиксирует офсайд у алжирского вингера. Впрочем, повтор ярко продемонстрировал, что гол забит по правилам. Итак, 1:0 в пользу Сити в середине первого тайма.

После такого нокдауна, однако, дончане сумели прийти в себя. А на 35-й минуте получили свой шанс сравнять счет. Это Тайсон прорвался в штрафную "горожан" и классно отбросил на Мораеса, но Жуниор, хотя и готовил удар, но переиграть Эдерсона в ближнем бою не сумел – великий сейв бразильца!

А уже 3 минуты спустя Шахтер настигло возмездие. Марез классически для себя сместился с фланга в центр и отбросил мяч на Гюндогана, а немец крутым ударом "шведой" переиграл Пятова – 0:2. А в "соавторы" гола можно записать Матвиенко, который потерял свою позицию и позволил центрхаву гостей чувствовать себя настоящим хозяином штрафной соперника.

Под занавес тайма команды обменялись реальными возможностями. Мораес получил еще одно свидание с Эдерсоном в контратаке, но так и не смог пробить кипера и получил повреждение. Зато Стерлинг в компенсированное время мог хоронить все надежды Шахтера, но не докрутил мяч в дальнюю девятку. Итак, 0:2 после первого тайма – счет, который оставляет минимальные, но все же шансы для чемпиона Украины.