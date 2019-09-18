Биограф Риксена нашел положительный момент в смерти нидерландского хавбека

Винсент Де Врис, который был другом и биографом Фернандо Риксена, рассказал о последних днях экс-хавбека Рейнджерс и сборной Нидерландов.

"Последний раз я видел его 10 дней назад. Странно было видеть его в таком ужасном физическом состоянии. Да, у Фернандо бывали плохие дни, и он каждый раз давал отпор, но тогда у меня впервые возникло ощущение, что на этот раз он проигрывает в этой борьбе.

Умер Риксен, который страдал от смертельной болезни

Конечно, сложно смириться с его смертью. Все подавлены. Но я в какой-то степени даже рад, что он наконец-то отдыхает. Да, это не совсем то слово, но все же. В какой-то момент это становится унизительным. Его жизнь была короткой, но прекрасной.

На самом деле, он прожил на 2-3 года дольше, чем предполагалось. Он всегда говорил, что хочет побороть болезнь, но во время последнего появления на публике он сказал, что это отнимает у него слишком много сил. Это и психологически тяжело", – цитирует де Вриса AD.

Напомним, 18 сентября ушел из жизни Фернандо Риксен, который с 2013 года боролся с тяжелой болезнью.

"Ти стаєш "овочем" і очікуєш смерті – навіть рак не такий безжальний". Навіжений Фернандо Ріксен бухав, нюхав кокс, ламав носи, але зараз володіє тільки одним пальцем