Головні новини футболу 18 вересня: Шахтар без шансів програв Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, ПСЖ розгромив Реал

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 вересня.
Шахтар – Манчестер Сіті
Донецький Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з розгрому від Манчестер Сіті – відео голів та огляд поєдинку 1-го туру.
Луїш Каштру озвучив причини поразки донецького клубу. Євген Коноплянка назвав справедливою розгромну поразку донеччан у матчі ЛЧ проти "містян".
Тим часом Шахтар U-19 болючою поразкою від Манчестер Сіті U-19 розпочав сезон у Юнацькій лізі УЄФА – відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.
Ліга чемпіонів
Французький ПСЖ у рідних стінах розгромив Реал Мадрид – відео трьох забитих м'ячів без відповіді.
Анхель Ді Марія повторив досягнення Шевченка у Лізі чемпіонів, а Еден Азар довів свою безгольову серію у матчах з парижанами до вражаючого показника.
Крім того, мадридський Атлетіко вирвав нічию у Ювентуса, Динамо З знищило Аталанту Маліновського, Тоттенхем втратив перемогу над Олімпіакосом.
Інші топ-події
Олексій Михайличенко дав прес-конференцію перед стартом у Лізі Європи проти Мальме. Керманич Олександрії Володимир Шаран теж поспілкувався із медіа перед матчем із Вольфсбургом.
Кіліан Мбаппе може перейти в Реал за шалену суму відступних. А Манчестер Юнайтед націлився на форварда збірної Англії Вілсона.
Екс-хавбек збірної Нідерландів Фернандо Ріксен помер від смертельної хвороби у Шотландії. Біограф нідерландця знайшов позитивний момент у смерті Ріксена.