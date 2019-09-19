Головні новини футболу 18 вересня: Шахтар без шансів програв Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, ПСЖ розгромив Реал / ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 вересня.

Шахтар – Манчестер Сіті

Донецький Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з розгрому від Манчестер Сіті – відео голів та огляд поєдинку 1-го туру.

Луїш Каштру озвучив причини поразки донецького клубу. Євген Коноплянка назвав справедливою розгромну поразку донеччан у матчі ЛЧ проти "містян".

Тим часом Шахтар U-19 болючою поразкою від Манчестер Сіті U-19 розпочав сезон у Юнацькій лізі УЄФА – відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

Ліга чемпіонів

Французький ПСЖ у рідних стінах розгромив Реал Мадрид – відео трьох забитих м'ячів без відповіді.

Анхель Ді Марія повторив досягнення Шевченка у Лізі чемпіонів, а Еден Азар довів свою безгольову серію у матчах з парижанами до вражаючого показника.

Крім того, мадридський Атлетіко вирвав нічию у Ювентуса, Динамо З знищило Аталанту Маліновського, Тоттенхем втратив перемогу над Олімпіакосом.

Інші топ-події

Олексій Михайличенко дав прес-конференцію перед стартом у Лізі Європи проти Мальме. Керманич Олександрії Володимир Шаран теж поспілкувався із медіа перед матчем із Вольфсбургом.

Кіліан Мбаппе може перейти в Реал за шалену суму відступних. А Манчестер Юнайтед націлився на форварда збірної Англії Вілсона.

Екс-хавбек збірної Нідерландів Фернандо Ріксен помер від смертельної хвороби у Шотландії. Біограф нідерландця знайшов позитивний момент у смерті Ріксена.