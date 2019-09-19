Лига чемпионов: ПСЖ в родных стенах разгромил Реал – Ди Мария оформил дубль

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Реалом завершился сокрушительным поражением мадридцев в Париже.

ПСЖ захватил инициативу со стартовым свистком, что уже на 3-й минуте могло вылиться в пенальти за игру рукой в ​​исполнении Милитао. Впрочем, арбитры решили проигнорировать этот момент, но это болезненно отразилось на остроте завязки матча – обе команды перешли к затяжной разведке. Впрочем, в ней быстрее и опаснее были хозяева, что вылилось в красивый гол на 14-й минуте: Бернат в касание классно обыгрался с Икарди и прострелил на угол вратарской, а Ди Мария сразу же пробил под ближнюю штангу – 1:0. Своих эмоций аргентинец не сдерживал.

Уже на на 16-й мадридцы могли остудить пыл ПСЖ, однако удар Азара с линии штрафной в правую "шестёрку" пролетел в сантиметрах от каркаса ворот. Кроме того, на 19-й минуте из-за пределов штрафной выстрелил Хамес, но получилось слишком неточно. ПСЖ ответил комбинативной атакой с прострелом, который заблокировал Милитао – и снова было подозрение относительно игры рукой, которое арбитры проигнорировали.

ПСЖ доминировал на футбольном поле, удерживая мяч и позволяя себе удары из пределов штрафной после пасов пятками – именно так бил по воротам Сарабия на 27-й минуте, попав в Милитао. Реал не мог отдать больше трёх-четырёх точных передач, но неплохо пользовался тем минимумом моментов, который даровали хозяева. Так, на 32-й минуте Кроос прямым ударом со штрафного запустил мяч прямо над перекладиной. Впрочем, уже на 34-й "бланкос" вынимали второй мяч из сетки собственных ворот – это их экс-одноклубник Ди Мария неожиданно выстрелил с линии полукруга точно под правую штангу. 2:0!

И снова Реал создал супермомент сразу после болезненной пощёчины. На этот раз получилось даже забить гол, но арбитры его отменили – Бэйл эффектно перебросил Наваса, но при этом подыграл себе рукой. VAR сработал как следует, однако через несколько минут Гарет снова попытался перебросить Кейлора (неудачно), а в конце первого тайма он ещё и выстрелил с линии штрафной рядом с правой штангой. У ПСЖ в концовке тайма было несколько эффектных комбинаций с участием Ди Марии и удар Икарди с разворота метров с 10-ти – Куртуа поймал мяч. В конце концов, на перерыв команды ушли при счёте 2:0.

Старт второго тайма оказался довольно медленным и скучным. Реал начал несколько активнее, чуть больше держа мяч на 50-х минутах, но ничего интереснее заблокированного удара Крооса из-из пределов штрафной на 53-й "бланкос" создать не удалось. Постепенно ПСЖ перехватил инициативу, что вылилось в ряд супермоментов: на 59-й Бернат метров с 20-ти пробил в левый нижний угол (Куртуа парировал), на 60-й Ди Мария открылся на краю штрафной и перебросил голкипера вместе с воротами, а на 61-й Анхель выкатил пас под удар Сарабии – тот выстрелил в касание с минимальной дистанции, но мяч просвистел в сантиметрах от левой штанги. При этом совсем растворился Икарди, которого быстро сменил Шупо-Мотинг.

Зинедин Зидан не выдержал такого обгазона и пошел ва-банк, бросив в бой Йовича и Васкеса. В первой половине 70-х минут эти замены никакого улучшения в футболе "бланкос" не дали, однако и ПСЖ при хорошем контроле мяча мало чем угрожал сопернику. Со второй половины этой декады гости заиграли сильнее: так, на 76-й минуте Васкес замкнул подачу с фланга ударом в защитника, а Бензема сыграл на добивании, попав с правого края штрафной точно в дальний угол – впрочем, арбитры отменили гол из-за Васкеса, который будто бы мешал Навасу. На 79-й же Карим замкнул навес с правого фланга ударом головой в противоход голкиперу – мяч пролетел рядом со штангой!

В эндшпиле поединка ожидался штурм Реала, но ПСЖ грамотно прессинговал и сбивал темп как в игровых ситуациях, так и различными стычками после мелких фолов. Уже на 84-й минуте парижане могли вообще закрыть игру, однако удар Шупо-Мотинга с дальней дистанции пролетел над перекладиной. На 86-й же вырваться один на один мог Ди Мария, однако его в чистом подкате на линии штрафной сумел остановить Мэнди.

Игра Реала быстро разваливалась – не помог даже выход Винисиуса. В конце концов, ПСЖ сделал то, что должен был сделать: на 90+1-й минуте Ди Мария отдал передачу на ход в свободную зону Менье, который вместе Бернатом вышел 2-в-1, обыгрался с Хуаном и забил почти пустые ворота – 3:0. Финальный свисток зафиксировал эффектную победу ПСЖ.

Таким образом, парижане набрали три очка и возглавили группу А. Реал с нулём в графе зачётных баллов упал на последнюю позицию, уступая на один пункт Брюгге и Галатасарая.