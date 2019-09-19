Коноплянка назвал справедливым разгромное поражение Шахтера в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити

Новичок "горняков" Евгений Коноплянка прокомментировал неудачный старт команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Счет вполне по игре, мы заслужили такой результат. Нет разницы, вышел я с первых минут или после перерыва, поэтому я не могу оправдываться.

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Была ли определенная перенасыщенность игроков на моем левом фланге? Сейчас нет смысла это комментировать, мы должны зайти в раздевалку и обсуждать это с командой, а не здесь, с журналистами.

Атмосфера, особенно в первом тайме, была ощутимой, спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Результат не такой, как мы хотели, но это футбол – Манчестер Сити сейчас одна из топовых команд, поэтому надо делать выводы и стремиться к такой же игре.

Лучше сейчас получить такую ​​пощечину, чем вылететь в последнем туре. Считаю, что такой урок от такой команды может быть очень кстати", – заявил Коноплянка в эфире телеканала Футбол 2.

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