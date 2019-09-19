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Коноплянка назвал справедливым разгромное поражение Шахтера в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити

00:41 21 Читати українською
Коноплянка назвал справедливым разгромное поражение Шахтера в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити
Евгений Коноплянка / Фото официального сайта Шахтера

Новичок "горняков" Евгений Коноплянка прокомментировал неудачный старт команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

"Счет вполне по игре, мы заслужили такой результат. Нет разницы, вышел я с первых минут или после перерыва, поэтому я не могу оправдываться.

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Была ли определенная перенасыщенность игроков на моем левом фланге? Сейчас нет смысла это комментировать, мы должны зайти в раздевалку и обсуждать это с командой, а не здесь, с журналистами.

Атмосфера, особенно в первом тайме, была ощутимой, спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Результат не такой, как мы хотели, но это футбол – Манчестер Сити сейчас одна из топовых команд, поэтому надо делать выводы и стремиться к такой же игре.

Лучше сейчас получить такую ​​пощечину, чем вылететь в последнем туре. Считаю, что такой урок от такой команды может быть очень кстати", – заявил Коноплянка в эфире телеканала Футбол 2.

Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с разгрома от Манчестер Сити – без шансов для "горняков"

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Теги
Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Шахтер Шахтер Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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