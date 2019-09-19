Шахтер – Манчестер Сити: Каштру назвал причины разгромного поражения донецкого клуба

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поединок 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:3).

"Понимали, насколько сложно будет играть с Ман Сити. Нашей целью было не позволять развивать сопернику атаки в центре, оставляли им свободные фланги. Хотели проводить быстро свои атаки.

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча

После пропущенного гола Мораес мог забивать. Во втором тайме снова был у него момент. Сделали технические ошибки, особенно в моменте с третьим голом. В обороне надо быть хладнокровными. Такие моменты не случаются в УПЛ. Сегодня один заслуженный победитель – Манчестер Сити.

Со мной или с другим тренером, все команды будут иметь большие трудности в матчах с Сити. Если мы посмотрим на историю этого клуба за последние годы, они всегда легко выходили из группы. Англичане забили из-за наших ошибок. В первом тайме мы сделали то, что должны были.

С положительного я бы отметил большую отдачу игроков, два момента в первом тайме, и еще один во втором. Эти моменты очень хорошо были разыграны. Мы показали неплохую картинку команды, несмотря на 0:3. Жаль, что огорчили болельщиков. Хотели достичь хотя бы ничьей", – сказал португальский специалист в эфире телеканала Футбол 2.

Поражение зафиксировало Шахтер на последней строчке группы С. Кроме "горожан" на групповом этапе ЛЧ донецкому клубу будут противостоять загребское Динамо и Аталанта.

Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с разгрома от Манчестер Сити – без шансов для "горняков"