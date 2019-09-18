Динамо – Мальме: предматчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко пообщался с журналистами перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

"Мало проданных билетов за завтрашний матч? Могу сказать, что мы заслужили такого отношения от болельщиков. Мы только своей игрой можем заслужить их доверие и вернуть их на стадион. Придет один болельщик – будем играть для него.

Нашему 12-му игроку – спасибо. Этот игрок готов подставить плечо, поддержать в трудную минуту. Мы должны приложить все усилия, чтобы порадовать их. Очень хотим доказать сначала себе, а потом и всем остальным, что мы та команда, которая готова побеждать.

Динамо – Мальме: прогноз на матч Лиги Европы

Кадровая ситуация? Много травмированных возвращаются в состав. Попов возобновил тренировки, но еще не готов играть. Самбрано вернулся из сборной, работает, набирает форму. А Бурда завтра нам не поможет из-за дисквалификации.

Впереди ряд тяжелых матчей, нам не помешает широкий состав. Физическое состояние футболистов, на мой взгляд, позволяет достигать результата. Впрочем, физически восстановиться значительно легче, чем психологически. Это не я придумал, это так и есть.

Нельзя сказать, что мы готовились через чемпионат Украины к Лиге Европы. УПЛ сейчас невероятно важна. ЛЕ – тоже. Если участвовать в этих турнирах, то нужно ставить одну задачу – побеждать. Сейчас трудно выделить, матч в котором турнире важнее. К Лиге Европы хорошо подготовились, надеемся, что сможем воплотить свои идеи, показать хороший футбол.

Динамо – Мальме: матч Лиги Европы будет обслуживать фартовый для шведов арбитр

Кто главный конкурент в Лиге Европы? Наша группа ровная и сложная. Соперников разбираем постепенно. Просмотрели Мальме, изучили команду, подготовились, считаю, хорошо. У них возрастная команда, средний возраст за 30. Тот же опытный Розенберг, есть еще много квалифицированных исполнителей. Мальме выглядит целостно, у них присутствует тактическая выучка. Как и все скандинавы, организованные и грамотные.

Ошибки Динамо в последних матчах УПЛ? Каждая комплексная ошибка состоит из индивидуальных. Каждому пропущенном голу предшествует как минимум три ошибки. Жаль, что сейчас нас за каждую ошибку наказывают, а мы – прощаем соперников. Должно быть наоборот", – сказал Михайличенко.

Напомним, матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.

Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг рак