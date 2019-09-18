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Ди Мария повторил достижение Шевченко в Лиге чемпионов – оба отличались дублем в матчах против Реала и Барселоны

18 сентября 23:33 86 Читати українською
Ди Мария повторил достижение Шевченко в Лиге чемпионов – оба отличались дублем в матчах против Реала и Барселоны
Анхель Ди Мария/ Фото AFP

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария вписал свое имя в историю самого престижного клубного турнира.

14’ Анхел Ди Мария
34’ Анхел Ди Мария
90+1’ Тома Менье
 
14’ Анхел Ди Мария
34’ Анхел Ди Мария
90+1’ Тома Менье

Реал на выезде встретился с ПСЖ в рамках первого тура группового этапа ЛЧ. Уже к перерыву полузащитник хозяев Ди Мария успел дважды отличиться в воротах соперника.

Холанд, забивавший 9 голов в матче чемпионата мира, установил космический рекорд в Лиге чемпионов – он превзошел Шеву

Такая результативность позволила аргентинцу стать третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел отличиться дублем в матче против Реала и Барселоны (1/8 финала ЛЧ сезона 2016/17), сообщает Opta Sports.

Ранее это достижение покорилось бразильцу Марио Жарделу и Андрею Шевченко.

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Лига чемпионов Рекорды ПСЖ - Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Андрей Шевченко Андрей Шевченко Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария Барселона Барселона
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