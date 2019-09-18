Ди Мария повторил достижение Шевченко в Лиге чемпионов – оба отличались дублем в матчах против Реала и Барселоны

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария вписал свое имя в историю самого престижного клубного турнира.

Реал на выезде встретился с ПСЖ в рамках первого тура группового этапа ЛЧ. Уже к перерыву полузащитник хозяев Ди Мария успел дважды отличиться в воротах соперника.

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Такая результативность позволила аргентинцу стать третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел отличиться дублем в матче против Реала и Барселоны (1/8 финала ЛЧ сезона 2016/17), сообщает Opta Sports.

Ранее это достижение покорилось бразильцу Марио Жарделу и Андрею Шевченко.

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