Главные новости футбола 18 января: Лунин не спас Реал от вылета из Кубка, Шахтер подписал новичка, Салах травмировался
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 18 января.
Украина
Заря ввела репрессии против своих игроков – трое исполнителей вычеркнуты из выездного сбора.
Анатолий Трубин признан лучшим вратарем топ-лиг по ключевому показателю.
Львовские Карпаты запланировали большое ограбление клубов УПЛ – "львы" положили глаз на двух топ-менеджеров.
Артем Милевский показал последствия обысков полиции в своем доме.
Роман Безус разгромно выбил клуб "хорошего россиянина" из Кубка Кипра - видео 2 ассистов и красивой бисиклеты украинца
Александр Кучер судится с СК Днепр-1 из-за долгов.
Трансферы
Шахтер закрыл трансфер за 15 млн евро. Бразильский легионер уже позирует в форме "горняков", выбрал номер и попрощался со своим предыдущим клубом
Георгий Судаков может стать одноклубником Зинченко в АПЛ – Арсенал поборется за звезду Шахтера с двумя грандами Серии А.
Реал принял неожиданное решение по Лунину – украинец оказался перед непростым выбором.
Джордан Хендерсон официально перешел в Аякс. Экс-капитан Ливерпуля сбежал из Саудовской Аравии, где не получил ни одной зарплаты.
Топ-матчи дня
Реал вылетел из Кубка Испании, проиграв Атлетико в битве с 6 голами – Лунин довел игру до овертайма, оборона подставила украинца.
Барселона с проблемами прошла команду третьего дивизиона в Кубке – пушки защитников отменили позор Хави.
Кубок Африки: Нигерия обыграла Кот-д'Ивуар благодаря пенальти, первый хет-трик на турнире и ассист голкипера. Мохаммед Салах травмировался, Египет спас ничью с Ганой – фавориты рискуют вылететь из КАН уже после группового турнира.
Наполи разбил Фиорентину и вышел в финал Суперкубка Италии – неожиданный герой оформил дубль за три минуты.