Украина

Заря ввела репрессии против своих игроков – трое исполнителей вычеркнуты из выездного сбора.

Анатолий Трубин признан лучшим вратарем топ-лиг по ключевому показателю.

Львовские Карпаты запланировали большое ограбление клубов УПЛ – "львы" положили глаз на двух топ-менеджеров.

Артем Милевский показал последствия обысков полиции в своем доме.

Роман Безус разгромно выбил клуб "хорошего россиянина" из Кубка Кипра - видео 2 ассистов и красивой бисиклеты украинца

Александр Кучер судится с СК Днепр-1 из-за долгов.

Трансферы

Шахтер закрыл трансфер за 15 млн евро. Бразильский легионер уже позирует в форме "горняков", выбрал номер и попрощался со своим предыдущим клубом

Георгий Судаков может стать одноклубником Зинченко в АПЛ – Арсенал поборется за звезду Шахтера с двумя грандами Серии А.

Реал принял неожиданное решение по Лунину – украинец оказался перед непростым выбором.

Джордан Хендерсон официально перешел в Аякс. Экс-капитан Ливерпуля сбежал из Саудовской Аравии, где не получил ни одной зарплаты.

Топ-матчи дня

Реал вылетел из Кубка Испании, проиграв Атлетико в битве с 6 голами – Лунин довел игру до овертайма, оборона подставила украинца.

Барселона с проблемами прошла команду третьего дивизиона в Кубке – пушки защитников отменили позор Хави.

Кубок Африки: Нигерия обыграла Кот-д'Ивуар благодаря пенальти, первый хет-трик на турнире и ассист голкипера. Мохаммед Салах травмировался, Египет спас ничью с Ганой – фавориты рискуют вылететь из КАН уже после группового турнира.

Наполи разбил Фиорентину и вышел в финал Суперкубка Италии – неожиданный герой оформил дубль за три минуты.