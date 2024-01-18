"Спасибо, Палмейрас! Настало время прощания. Сегодня я прощаюсь с клубом, который меня принял и открыл мне дверь в жизнь. Я прощаюсь с чувством, что всегда делал и отдавал все возможное для тяжелой футболки Палмейрас.

Я отправляюсь в новое путешествие в своей личной и профессиональной жизни, чтобы я мог быть таким же счастливым, как был здесь. Вызовы всегда залетают в жизнь людей, готовых с ними столкнуться. Я не только хочу, но и готов.

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Спасибо всем товарищам по команде, руководству, сотрудникам и всем, кто так или иначе участвовал в моей повседневной жизни. Я всегда благодарю Бога при любом случае, мою семью, друзей. Спасибо за поддержку, веру и искренность, как всегда.

В рассказе пока только запятая, потому когда-нибудь я хочу здесь поставить точку. Спасибо, Палмейрас", – написал 21-летний Кевин в соцсетях.

Клубы официально еще не подтвердили трансфер, но по сети уже гуляют фото вингера в футболке Шахтера с номером 37. СМИ сообщали, что "горняки" заплатят 15 млн евро за Кевина, который провел всего 11 матчей и забил один гол за первую команду Палмейрас.

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