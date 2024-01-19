Кучер подтвердил судебную тяжбу с СК Днепр-1 из-за долгов: "Русол мне не ответил"
Александр Кучер вынужден прибегнуть к радикальным методам для решения финансовых вопросов с СК Днепр-1.
– Игорь Бурбас написал, что вы собираетесь судиться с Днепром-1. Это правда?
– Да, правда. Я подал на них иск в Палату разрешения споров УАФ. Они должны мне зарплату за три месяца и бонусы за второе место в размере 100-150 тысяч долларов.
– Пытались решить вопрос мирно с Днепром-1, что они вообще говорят?
– Когда я подготовил все документы, я скинул их в Днепр-1 и позвонил Русолу. Он мне не ответил и никто не позвонил. Это было до нового года. Теперь жду заседания.
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– Когда оно произойдет?
– Думаю, уже после внеочередного Конгресса УАФ, который состоится 25 января.
– Игор Йовичевич тоже судится с Днепром-1 из-за задолженности. Не общались ли с ним по этому поводу?
– Нет, не общался, не вижу в этом смысла.
– Кому Днепр-1 должен из игроков?
– Этого я не подскажу, не в курсе, но задолженность перед игроками, думаю, тоже есть.
– Не в курсе, как сейчас обстоят дела в Днепре-1 с выплатами зарплаты действующим игрокам и тренерскому штабу?
– Насколько я знаю, есть задолженность за четыре месяца.
– Как у вас дела. Есть ли какие-нибудь предложения по работе?
– Пока нет, нахожусь дома, – резюмировал Кучер в комментарии Українському футболу.
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