Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал лучшим вратарем семи сильнейших европейских лиг по проценту сейвов, сообщает Data MB.

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22-летний вратарь по этому показателю достиг отметки 85,7%.

Напомним, Трубин перешел в Бенфику из Шахтера летом 2023 года и сразу же завоевал место в старте. В текущем сезоне он провел за "орлов" 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов (еще в 9 поединках отстоял "на ноль").

К слову, ранее Анатолий попал в тройку самых дорогих молодых вратарей мира – стоимость украинца составила 58,3 млн евро.

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