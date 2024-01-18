Шахтер решил потратить серьезные деньги на первый трансфер в зимнее окно.

Чемпионы Украины закрыли соглашение с Палмейрас по поводу 21-летнего нападающего Кевина, утверждает топ-инсайдер Фабрицио Романо.

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Шахтер заплатит 15 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает бразильца значительно дешевле – 4 млн. Кевин получит контракт на 5 лет. "Горняки" согласовали все детали с агентами игрока и ждут его прибытия в Турцию для оформления документов.

Кевин может сыграть на обоих флангах атаки и на позиции оттянутого форварда. Вингер успел провести всего 11 матчей за первую команду Палмейрас и отличиться одним голом.

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