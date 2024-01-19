Україна

Зоря запровадила репресії проти своїх гравців – троє виконавців викреслені з виїзного збору.

Анатолій Трубін визнаний найкращим воротарем топ-ліг за ключовим показником.

Львівські Карпати запланували велике пограбування клубів УПЛ – "леви"поклали око на двох топ-менеджерів.

Артем Мілевський показав наслідки обшуків поліції у своєму помешканні.

Роман Безус розгромно вибив клуб "хорошого росіянина" з Кубка Кіпру – відео 2 асистів і красивої бісіклети українця.

Олександр Кучер судиться з СК Дніпро-1 через борги.

Трансфери

Шахтар закрив трансфер за 15 млн євро. Бразильський легіонер вже позує у формі "гірників", обрав номер і попрощався зі своїм попереднім клубом.

Георгій Судаков може стати одноклубником Зінченка в АПЛ – Арсенал позмагається за зірку Шахтаря з двома грандами Серії А.

Реал ухвалив неочікуване рішення щодо Луніна – українець опинився перед непростим вибором.

Джордан Хендерсон офіційно перейшов в Аякс. Екс-капітан Ліверпуля втік з Саудівської Аравії, де не отримав жодної зарплати.

Топ-матчі дня

Реал вилетів з Кубка Іспанії, програвши Атлетіко у битві з 6 голами – Лунін довів гру до овертайму, оборона підставила українця.

Барселона з проблемами пройшла команду третього дивізіону в Кубку – гармати захисників скасували ганьбу Хаві.

Кубок Африки: Нігерія обіграла Кот-д'Івуар завдяки пенальті, перший хет-трик на турнірі та асист голкіпера. Мохамед Салах травмувався, Єгипет врятував нічию з Ганою – фаворити ризикують вилетіти з КАН вже після групового турніру.

Наполі розбив Фіорентину і вийшов у фінал Суперкубка Італії – несподіваний герой оформив дубль за три хвилини.