В сезоне 2023/24 украинский вратарь удачно выступает за мадридцев. Андрей Лунин доказал тренерскому штабу Реала, что имеет уверенность и качества, чтобы быть первым номером в команде. Игра украинца вызвала споры относительно его будущего.

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Как сообщает El debate, Реал задумывается над тем, кто заменит Тибо Куртуа. Травма бельгийца может повториться, а мадридцы не хотят оказаться в ситуации, когда срочно потребуется искать замену. Таким образом Реал планирует предложить Андрею Лунину продлить свое соглашение до 2030 года.

Впрочем, "сливочные" не могут гарантировать украинцу определенное количество в сезоне. Только тренер может пообещать, что Лунин получит игровое время в Кубке или Ла Лиге. Ранее сообщалось, что Андрей хочет играть чаще и именно поэтому думает над переходом в другой клуб.

Напомним, что Лунин присоединился к Реалу в 2018 году. Его действующее соглашение заканчивается летом следующего года. Всего за мадридцев украинский вратарь сыграл в 28 матчах.

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