КАН-2023, 2 тур

Группа А

Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау – 4:2

Голы: Нсуэ, 21, 51, 61, Миранда, 46 – Ороско, 37 (авт), Зе Турбо, 90+3

Кот-д'Ивуар – Нигерия – 0:1

Гол: Троост-Эконг, 55 (пен)

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Украшением второго тура стал матч с участием хозяина турнира и другого африканского гранда. Кот-д'Ивуар принимал Нигерию, которая уже потеряла очки с Экваториальной Гвинеей, удовлетворившись только ничьей. Сами же "слоны" без проблем обыграли Гвинею-Бисау и после первого тура возглавляли квартет.

Уже на старте игры команды обменялись моментами. Сначала Осимхен оказался почти один на один с кипером, но пробил выше. Ивуарийцы ответили ударом Куаме, который парировал вратарь Нигерии. Мог забивать и защитник Ромы Эван Н'Дика, но мяч после его мощного удара из пределов штрафной полетел прямо в кипера. Осимхен пытался выполнить бисиклету – на пути мяча стал защитник. Секо Фофана мощно приложился метров с 30-ти – очередной сейв Нвабили. В итоге, довольно интересный первый тайм так и завершился нулями.

На старте второго тайма Осимхен упал в штрафной Нигерии, получив удар по ноге от Диоманде. Арбитр эпизод не увидел, зато увидел VAR. Пенальти взялся исполнять Виллиам Троост-Эконг, который ударом на силу переиграл Фофана. 0:1.

Отыграться "слоны" так и не смогли, практически не создав давления на ворота нигерийцев. Грустный Дидье Дрогба стал свидетелем поражения своей сборной. Нигерия одержала первую победу на КАН-2023 и набрала 4 очка, поднявшись на второе место группы. Кот-д'Ивуар с тремя баллами идет третьим, но победа в последнем туре гарантирует хозяевам турнира минимум второе место.

В другом матче группы А Экваториальная Гвинея уверенно обыграла Гвинею-Бисау. Героем стал нападающий Эмилио Нсуэ, который стал первым игроком, оформившим хет-трик на текущем Кубке Африки. Достоин внимания и гол Миранды, которому ассистировал голкипер, выполняя удар от ворот. После двух туров Экваториальная Гвинея набрала 4 очка, сохраняя хорошие шансы на плей-офф. Правда, в последнем туре придется играть с Кот-д'Ивуаром. У Гвинеи-Бисау ни одного очка.

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