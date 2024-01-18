Безус разгромно выбил клуб "хорошего россиянина" из Кубка Кипра – видео 2 ассистов и красивой бисиклеты украинца
Полузащитник Роман Безус провел очередной мощный матч за Омонию.
Кубок Кипра, 1/8 финала
Омония – Ипсонас (Красава) – 3:0
Голы: Какулис, 23, Летекс, 26, Бен Халек, 49 (аг)
Омония принимала команду второго дивизиона, которой владеет российский блоггер Евгений Савин. Он осудил вторжение России в Украину и был вынужден покинуть свою отвратительную "родину".
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Омония сняла все вопросы уже в середине первого тайма. Безус отличился ассистом на Лецякса, которому удался мощный удар с острого угла. Украинец пытался красиво забить через себя, но кипер Красавы парировал. Роман добавил в свой актив еще одну результативную передачу, подав угловой на автогол Бен Халека.
3:0 – Омония вышла в четвертьфинал и уверенно шагает к своему третьему подряд Кубку Кипра. Безус является одним из главных героев сезона, оформив 9 голов и 9 ассистов в 23 матчах.
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