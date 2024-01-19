"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч іспанських представників зони Ліги чемпіонів, який вирішив долю путівки до чвертьфіналу Кубка Короля.

Лунін знову вийшов у старті

Несподіванкою ця новина не стала, адже про неї оголосили ще після фіналу Суперкубку. Заявив сам Карло Анчелотті. При цьому в наступному поєдинку – вже у Ла Лізі – він пообіцяв виставити Кепу, а значить боротьба за місце під сонцем не завершена. Лунін провів шикарне Ель Класіко, перевершуючи конкурента за більшістю показників і отримавши хорошу пресу, однак цього замало.

Реал домінував у першому таймі. Атлетіко нічого не створював до 38-ї хвилини

Формально перший тайм завершився з рівною кількістю ударів. "Матрацники" навіть мали невеличку перевагу (7:6, 3:2 у площину), але на полі картина була інакшою. До 35-ї хвилини підопічні Чоло Сімеоне не могли прорвати середній блок Реала, що виливалось у відсутність моментів.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

Із семи ударів чотири пройшли з-за меж штрафного, один виявився вкрай неточним, а ще два виявились дуже простими. "Вершкові" ж давали протилежний приклад – постійно відкривались між лініями, між позиціями, обмінювались позиціями та легко доводили м'яч до гольових зон. Особливо виділялись Камавінга, Джуд і Вінісіус.

У стартові півгодини команда Карло Анчелотті могла відкрити рахунок мінімум двічі. Так, на 11-й хвилині Беллінгем увійшов на правий край штрафного, прокинув м'яч поміж ніг Вітселю, переграв Де Пауля й потужно пробив з рикошетом від Хіменеса – поперечина врятувала Атлетіко! Вінісіус підхопив відскок і бахнув з 11-ти метрів, але вийшло по горобцях.

На 20-й же Вінісіус підкинув сферу за спини захисникам, а Родріго прийняв її та пробив з розвороту. Облак парирував, а Вінісіус підібрав м'яч у карному майданчику – далі стався удар з гострого кута. Облак виручив і тут!

Індивідуальні помилки розмочили рахунок.

На 30-х хвилинах гра почала вирівнюватись, але голами Атлетіко взагалі не пахло. Тим більш неочікуваним стало взяття воріт Реала на 38-й. Де Пауль виконав подачу з правого напівфлангу, а Рюдігер підрізав її на лівий кут воротарського – саме туди прибіг Ліно. "Скидка" виявилась несподіваною, швидкою й досить зручною для Ліно.

Лунін вибіг на рандеву з Самуелем, але не врятував.

Втім, вже на 45-й хвилині "королівський клуб" відігрався. Гості заробили штрафний, Модріч навісив у район лінії воротарського, а Облак вийшов на перехоплення – і не влучив по м'ячу. Від його долоні сфера залетіла у сітку. 1:1! .

Цікаво, що в історії кубкових дербі Реала та Атлетіко це був лишень третій автогол "матрацників". Два з них провів Облак. Його помилка і визначила рахунок першого тайму. Трішечки виправитись за неї вдалося на старті другого тайму, коли з гострого кута стріляв Вінісіус – Ян парирував ногами.

Рюдігер – ворог Луніна, але Андрій знову врятував Реал. І знову довів, що він кращий за Кепу

Якщо Атлетіко тягнули вниз помилки голкіпера, то Реалу заважив центрбек. Тоні Рюдігер на 58-й хвилині організував для Луніна другий пропущений гол – такий же несподіваний, як і перший, адже "вершкові" по перерві атакували значно краще.

На 58-й хвилині Грізманн спробував увірватись у штрафний, обігравшись у стіночку з Льоренте, але м'яч рикошетом від Камавінги пішов на лінію воротарського. Мората готовий був замикати, але Лунін випередив його, вибивши м'яч – от тільки поруч стояв Рюдігер. Сфера влучила у ногу німця, а далі Мората розстріляв порожні ворота. 2:1!

До речі, у фіналі Суперкубка теж був епізод, де Лунін і Рюдігер не поділили м'яч, що вилилось у гольовий момент Педрі. Втім, конкретно у випадку з голом Морати виникли питання і до гри українця – вибивання м'яча у цій ситуації виглядало дуже неоднозначним рішенням. Кепі такий епізод у ЗМІ не пробачили б.

До речі, з першим голом історія схожа. Наш земляк у технічному плані міг зіграти краще, хоча про це легко говорити пост-фактум – і не факт, що інше рішення було б правильним. Лунін опинився у моменті жорсткого часового цейтноту, та ще й захисник його підставив. Жоден голкіпер не дав би гарантій сейву в тому епізоді.

Наприкінці другого тайму Лунін довів, чому йому можна пробачити відсутність ідеальності в окремих моментах. Атлетіко організував аж дві нагоди, які мали добити Реал. На 78-й хвилині Мората виконав шикарний проникний пас на лівий кут воротарського, куди влетів Грізманн – Лунін вийшов з воріт і одразу ж накрив його удар!

На 81-й же "матрацники" розіграли контратаку 3-в-2, завершивши її передачею під вихід Мораті віч-на-віч. Альваро стріляв низом, однак Лунін врятував Реал – а одразу після цього стартувала гольова атака Реала. Вінісіус з лівого флангу віддав розрізний пас на лівий край штрафного, Беллінгем звідти виконав подачу на дальню стійку, а свіжий Хоселу без спротиву замкнув – 2:2!

Взагалі, Карло Анчелотті має нюх на заміни. Другий тайм важко давався "вершковим", але відігратись вони могли ще на 74-й хвилині – тоді свіжий Браїм Діас накрутив Ермосо й виконав простріл, який замкнув Родріго. Тоді за Атлетіко заступилась поперечка.

А Лунін на останніх секундах основного часу ще й взяв удар Морати головою, хоча він був зовсім простеньким. Словом, на лінії українець діяв впевнено – але не менш круто наш земляк працював і на виходах. Не буде перебільшенням сказати, що Лунін обійшовся без помилок у цьому компоненті.

Зрештою, варто відзначити роботу ногами та загальне сканування поля. Декілька разів українцю прямо таки вдалося започаткувати атаку, видавши точну діагональ. Потрапляючи під пресинг, Лунін не боявся обігрувати – як на 78-й хвилині у моменті з Льоренте – хоча загалом в тій ситуації можна було зіграти краще.

Підсумок основного часу дербі виявився сумним для Кепи. Андрій Лунін знову видав потужний матч, декілька разів врятувавши Реал, а також переконливо працюючи на виходах – а це найбільш вразливе місце баска. Крім того, з українцем команда отримала змогу спокійно виходити з-під тиску – а от з Кепою спокій мадридцям тільки сниться.

Якби все впиралося у ігрові якості, то Лунін вже давно був би першим номером "королівського клубу", але завдяки Карло Анчелотті ми дивимось за "королівською битвою" на воротах. Ну, зате вболівальникам є що обговорити.

Лунін не зміг витягнути Реал у чвертьфінал

Доволі рівне завершення основного часу відправило команди в овертайми, у яких теж нічого згадати. Винятком став епізод на 100-й хвилині, коли Реал пропустив втретє – і знову це сталося на рівному місці! Вінісіус у центрі поля відпустив м'яч, причому той полетів на власну половину. Грізманн підхопив його й пробіг до самого воротарського майданчика, не даючи Вінісіусу повернути сферу (бразилець намагався виправитись до останнього) – а потім прошив Лунін з гострого кута.

Українець прикривав ближній кут, а француз пробив на силу. Ймовірно, у пресі наголосять на відвертанні від м'яча в останню мить, а також подискутують щодо необхідності скоротити дистанцію. На повторах здається, що у Андрія був часовий проміжок, коли можна було вийти вперед, однак він був критично коротким. Лунін вирішив не метушитись.

Реал всіма силами пішов уперед, забивши третій гол на 110-й хвилині – Беллінгем зіграв на добиванні після заблокованого удару Себальйоса. Втім, взяття воріт не зарахували через офсайд у Джуда. На більше гостей не вистачило, а "матрацники" на 118-й хвилині ще й добили Реал четвертим голом. Атлетіко вийшов ук контру 3-в-2, завершивши її влучним пострілом Рікельме. 4:2.

Чи можна ставити питання до Луніна в цій ситуації? Можливо, але там вже розвалилась уся оборона. Рюдігер був у атаці, а захищалися опорник Чуамені й молодий фулбек Фран Гарсія. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Атлетіко – і вихід "матрацників" до чвертьфіналу Кубка.

Циганков організував перемогу над Райо Вальєкано – сильна гра українця вивела Жирону в чвертьфінал Кубка Іспанії