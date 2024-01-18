Артём Милевский приходит в себя после визита полиции в свое жилье.

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины снял видео по мотивам обысков.

К Милевскому пришла полиция с обысками: "Прилично покошмарили, убили нервные клетки"

Правоохранители не церемонились и просто выбили дверь дома Милевского. "Прилично покошмарили. Убили нервные клетки..." – жаловался вчера 39-летний экс-футболист. Сегодня же пришлось вызывать мастера, чтобы отремонтировать замок.

Напомним, что недавно Милевский успешно прошел лечение от алкоголизма и пытается искать себя в новых сферах. Именитый форвард ведет трансляции на платформе Twitch.

Топ-5 украинских футболистов, на карьеру которых повлиял алкоголь