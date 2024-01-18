"Зелено-белые" в очередной раз подтверждают серьезность своих намерений ворваться в элиту украинского футбола.

Карпаты хотят пригласить на вакантные должности спортивного и генерального директоров Виталия Лисицкого и Игоря Дедышина, сообщает Sport.ua.

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41-летний Лисицкий с 2017 года успешно работает в Колосе, а 46-летний Дедышин с 2019-го трудится в Рухе (ранее он занимал аналогичную должность в Карпатах Дыминского (2009-2015) и Вересе (2016-2017). По информации источника, трансферы специалистов возможны как зимой, так и по окончании сезона.

Напомним, недавно тренерский штаб Карпат усилил Владимир Езерский, а главным скаутом стал Глеб Корниенко, который ранее находил потенциальных звезд для Шахтера и СК Днепр-1. СМИ также сообщали о возможном приходе во львовский клуб Андрея Русола (ответственным за трансферы), но коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман уже развеял эти слухи.

К слову, Карпаты в первой половине сезона уверенно выиграли группу А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных. Именно подопечные Мирона Маркевича являются главным претендентом на выход в УПЛ.

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