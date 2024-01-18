В четверг, 18 января, полузащитник Джордан Хендерсон завершил свою эпопею с переходом из Аль-Иттифака в Аякс.

Аякс на своём официальном сайте подтвердил подписание соглашения с Хендерсоном. Согласно источнику, англичанин поставил свою подпись под соглашением до лета 2026 года. Он будет выступать в футболке под шестым номером.

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Аякс искал именно такого опытного полузащитника-организатора, который смог бы привнести опыт, лидерство и баланс в молодой и нестабильно выступающий состав. Амстердамский клуб принял необходимые меры сразу, как только стало ясно, что Хендерсон хочет покинуть Саудовскую Аравию.

Как информирует Voetbal International, в настоящее время Аякс занимается оформлением разрешения на работу для англичанина. Если клубу удастся уложиться в сроки, Джордан сможет дебютировать в составе "красно-белых" в матче с Валвейком в следующее воскресенье.