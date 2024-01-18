Луганский клуб взялся за старое, шантажом требуя от футболистов пролонгировать контракты.

Сразу трое ключевых игроков Зари исключены из состава делегации, которая 19 января отправится на выездной сбор в Турцию, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, речь идет о защитнике Игоре Снурницыне, атакующем полузащитнике Денисе Нагнойном и вингере Данииле Алефиренко.

Причина такого решения уже традиционная для Зари – отказ игроков продлевать контракты с клубом, которые истекают 30 июня 2024 года. Отмечается, что вышеупомянутая троица будет тренироваться с командой U-19.

К слову, ранее сообщалось, что Алефиренко подписал предварительный контракт с Колосом, а Нагнойного хочет видеть в Металлисте 1925 Виктор Скрипник. О предметном интересе к Снурницыну пока неизвестно.

Напомним, в свое время Владислав Кочергин и Максим Хлань отказались продлевать контракты с Зарей, после чего были фактически лишены игровой практики.

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