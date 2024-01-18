Заря ввела репрессии против своих игроков – трое исполнителей вычеркнуты из выездного сбора
Луганский клуб взялся за старое, шантажом требуя от футболистов пролонгировать контракты.
Сразу трое ключевых игроков Зари исключены из состава делегации, которая 19 января отправится на выездной сбор в Турцию, сообщает "ТаТоТаке".
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По информации источника, речь идет о защитнике Игоре Снурницыне, атакующем полузащитнике Денисе Нагнойном и вингере Данииле Алефиренко.
Причина такого решения уже традиционная для Зари – отказ игроков продлевать контракты с клубом, которые истекают 30 июня 2024 года. Отмечается, что вышеупомянутая троица будет тренироваться с командой U-19.
К слову, ранее сообщалось, что Алефиренко подписал предварительный контракт с Колосом, а Нагнойного хочет видеть в Металлисте 1925 Виктор Скрипник. О предметном интересе к Снурницыну пока неизвестно.
Напомним, в свое время Владислав Кочергин и Максим Хлань отказались продлевать контракты с Зарей, после чего были фактически лишены игровой практики.
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