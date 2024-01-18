Барселона еще раз подтвердила свой кризис в матче Кубка Испании против скромного соперника.

Кубок Испании, 1/8 финала

Саламанка – Барселона – 1:3

Голы: Гомес, 31 – Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73

Барселона после избиения от Реала в Суперкубке приехала в гости к середняку третьего дивизиона Испании.

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Подопечные Хави провалили первый тайм и умудрились пропустить на 31-й минуте. Альваро Гомес отлично пробил с лета, оставшись без присмотра на дальней стойке. Саламанка настолько поверила в себя, что пошла добивать Барсу большими силами. Аутсайдера наказали "голом в раздевалку". Ни один полевой игрок хозяев не остался на своей половине, и Ферран из центра поля выскочил на свидание с кипером – 1:1.

Игра Барселоны не поражала и после перерыва, но бомбардирские таланты очень вовремя "прорезались" у защитников. Кунде решился на удар из-за пределов штрафной и попал точно под правую стойку. Французу ассистировал 16-летний центрбек Пау Кубарси, впервые игравший за взрослую команду Барсы.

Все вопросы снял еще один защитник "кулес". Бальде пролетел мимо игроков Саламанки и мощно влепил от перекладины. 3:1 – Барселона проходит в четвертьфинал, но вряд ли Хави доволен таким выступлением.

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