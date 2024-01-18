Украинский полузащитник Шахтера Георгий Судаков попал в сферу интересов Арсенала, сообщает журналист изданий ESPN, Goal и TNT Sports Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х (раньше Твиттер).

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По информации источника, украинец также продолжает находиться в списках желаемых трансферных целей для Наполи и Ювентуса (несмотря на отсутствие у первых места для легионеров из ЕС, и заявлений вторых о завершении зимней трансферной кампании).

К слову, ранее скауты Арсенала уже просматривали Георгия в поединке Лиги чемпионов против Барселоны, в котором украинец отметился забитым мячом.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 18 матчей (3 гола и 1 ассист). Действующий контракт хавбека с "горняками" рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

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